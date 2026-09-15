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Бизнес журнал. Урал

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Прокуратура проверяет обрушение потолка в школе Копейска

Прокуратура проверяет обрушение потолка в школе Копейска

Обрушение произошло во время перемены, никто не пострадал. Четыре класса временно переведены в другие школы.

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