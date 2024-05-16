Легитимная смута. Станет ли Буданов украинским Штауффенбергом?

С приближением срока окончательного окончания (простите за вынужденную тавтологию) президентского срока Владимира Зеленского — а это, напоминаю, случится уже в следующий понедельник — украинские СМИ полнятся слухами о том, что на Банковой разработан некий секретный планы на случай возникновения … .