Легитимная смута. Станет ли Буданов украинским Штауффенбергом?

С приближением срока окончательного окончания (простите за вынужденную тавтологию) президентского срока Владимира Зеленского — а это, напоминаю, случится уже в следующий понедельник — украинские СМИ полнятся слухами о том, что на Банковой разработан некий секретный планы на случай возникновения … .
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