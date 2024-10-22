Бүген Казанда БРИКС саммиты башлана. Ул 2 көн була. 21 октябрьдә Татарстан башкаласына Бразилия тышкы эшләр министры Мауро Луис Иекер Виейра, Венесуэла вице-президенты Делси Родригес, Шри-Ланка тышкы эшләр министры урынбасары Аруни Виджевардане килде.
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