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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казанда БРИКС саммиты башлана

Казанда БРИКС саммиты башлана

Бүген Казанда БРИКС саммиты башлана. Ул 2 көн була. 21 октябрьдә Татарстан башкаласына Бразилия тышкы эшләр министры Мауро Луис Иекер Виейра, Венесуэла вице-президенты Делси Родригес, Шри-Ланка тышкы эшләр министры урынбасары Аруни Виджевардане килде.

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