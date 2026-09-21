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МОСИНФОРМ

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Выставку картин на ВДНХ посвятили связи русской академической живописи и театрального искусства

Выставку картин на ВДНХ посвятили связи русской академической живописи и театрального искусства

Выставка «Искусство сцены. Академическая живопись» начала работу в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ.

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