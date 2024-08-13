Сегодня исполнилось бы 40 лет Герою России Роману Филиппову

Вера смелых

Мы помним Романа, и я тогда, сквозь слезы писала посвящённое ему стихотворение.. ******************** Мама, не плачь, родная! Я ведь солдат - ты знаешь. В небе ли, на земле ли -........ наверное, слезы лились у многих по всей стране, а уж про близких ... Это было потрясение - и люди чувствовали свое русское родство, и погибший Роман ощущается, как близкий и родной - СВОЙ! И что значит светлый человек - его подвиг и гибель сблизили и объединили миллионы людей только в России. Вечная и светлая тебе память, Роман! А с Крыма и Сирии началось возрождение русских. Возрождение духа, приниженного ельцинско-горбачевской кликой, и всей арт-тусовкой прихлебателей этой клики... а теперь идёт огранка душ, превращение камня в самоцветы- война ещё тот гранильщик! И дай Бог Владимиру Владимировичу долгих лет жизни, и здоровья для продолжения начатого им переформатирования России и народа....