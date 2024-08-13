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  • Вера смелых
    Мы помним Романа, и я тогда, сквозь слезы писала посвящённое ему стихотворение..                                *****...Сегодня исполнило...
  • Маша Глага
    Помним.Сегодня исполнило...

Сегодня исполнилось бы 40 лет Герою России Роману Филиппову

Сегодня исполнилось бы 40 лет Герою России Роману Филиппову

Роман Николаевич Филипов - военный лётчик, гвардии майор. Герой Российской Федерации. Он родился 13 августа 1984 года в Воронеже.

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Комментарии
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МГ
Маша Глага
Помним.
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16 час.
Вера смелых
Мы помним Романа, и я тогда, сквозь слезы писала посвящённое ему стихотворение..                                ********************                          Мама, не плачь, родная!                 Я ведь солдат - ты знаешь.          В небе ли, на земле ли -........       наверное, слезы лились у многих по всей стране, а уж про близких ... Это было потрясение - и люди чувствовали свое русское родство, и погибший Роман ощущается, как близкий и родной - СВОЙ!  И что значит светлый человек - его подвиг и гибель сблизили и объединили  миллионы людей только в России. Вечная и светлая тебе память, Роман!                                 А с Крыма и Сирии началось возрождение русских. Возрождение духа, приниженного ельцинско-горбачевской кликой, и всей арт-тусовкой прихлебателей этой клики...  а теперь идёт огранка душ, превращение камня в самоцветы- война ещё тот гранильщик! И дай Бог Владимиру Владимировичу долгих лет жизни, и здоровья для продолжения  начатого им переформатирования России и народа....
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16 час.

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