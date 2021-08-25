Мировое обозрение

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Си Цзиньпин призвал признавшихся в «хороших отношениях» с Китаем и РФ талибов дружить со всем миром

Си Цзиньпин призвал признавшихся в «хороших отношениях» с Китаем и РФ талибов дружить со всем миром

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого «обстоятельно обсуждалась афганская проблематика».

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