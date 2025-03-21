Институт конституционного правосудия приглашает к публикации работ в области юридических наук

Институт конституционного правосудия приглашает исследователей опубликовать результаты своих научных изысканий в области права на страницах научного журнала «Конституционная трибуна» Преимущества публикации: • Открытый доступ – работы будут размещены в Интернете в виде электронных книг и статей, предоставляя бесплатный и открытый доступ к ним всем желающим из любой точки мира.
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