Институт конституционного правосудия приглашает к публикации работ в области юридических наук

Институт конституционного правосудия приглашает исследователей опубликовать результаты своих научных изысканий в области права на страницах научного журнала «Конституционная трибуна» Преимущества публикации: ​ • Открытый доступ – работы будут размещены в Интернете в виде электронных книг и статей, предоставляя бесплатный и открытый доступ к ним всем желающим из любой точки мира.