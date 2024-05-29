Bloomberg сообщает о возможной продаже активов НЛМК в США за $500 млн

Потенциальная продажа низкорентабельного американского дивизиона (доля в EBITDA менее 5%) позволит компании сфокусироваться на двух ключевых активах — липецкой площадке и добывающем дивизионе, а также в целом может улучшить маржинальность НЛМК.
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