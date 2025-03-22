Эстонский наемник: истощенные украинские солдаты нуждаются в перемирии Украинские военные сильно истощены и нуждаются в скорейшем перемирии.
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Эстонский наемник: истощенные украинские солдаты нуждаются в перемирии Украинские военные сильно истощены и нуждаются в скорейшем перемирии.
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