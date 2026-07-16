Депутат Миронов призвал заменить МФО государственным микрокредитованием

В России необходимо запретить микрофинансовые организации (МФО) и создать вместо них систему государственного микрокредитования, поскольку попытки навести порядок в этой сфере не приводят к улучшению ситуации.
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