БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему проблемы в животноводстве Белоруссии остры и для России

Почему проблемы в животноводстве Белоруссии остры и для России

Илья ЗАХАРКИН  Белоруссия еще со времен СССР активно развивает свое сельское хозяйство, которое из-за специфики географического расположения республики и климата всегда было в большей степени ориентировано на животноводство.

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