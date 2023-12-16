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«Салах не получает должного признания – в этом он похож на Руни. Сака называют одним из лучших вингеров мира, но он и близко не добивается показателей Мо». Мерсон об игроке «Ливерпуля»

«Салах не получает должного признания – в этом он похож на Руни. Сака называют одним из лучших вингеров мира, но он и близко не добивается показателей Мо». Мерсон об игроке «Ливерпуля»

«В некотором смысле мне жаль Салаха. Я правда думаю, что он не получает заслуженного признания за то, что он сделал и делает в «Ливерпуле».

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