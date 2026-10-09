Несколько танкеров подорвались на минах в Ормузском проливе

В Ормузском проливе несколько танкеров подорвались на морских минах. Об этом проинформировало агентство Fars, ссылаясь на сведения от военных источников.
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