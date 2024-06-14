Регистрация касается брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta.Фото: freepick,com--> Американская корпорация Coca-Cola начала повторную регистрацию своих товарных знаков в России, следует из данных базы Роспатента.
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