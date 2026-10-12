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Калуга-поиск

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В Калужской области направят 8,8 млрд рублей на ремонт мостов

В Калужской области направят 8,8 млрд рублей на ремонт мостов

В Калужской области до конца 2035 года приведут в порядок 61 мост. Так, до конца текущего года в Людиново планируют открыть новый путепровод, он обеспечит выезд на федеральную трассу М-3 и связь с Жиздрой.

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