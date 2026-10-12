В Калужской области направят 8,8 млрд рублей на ремонт мостов

В Калужской области до конца 2035 года приведут в порядок 61 мост. Так, до конца текущего года в Людиново планируют открыть новый путепровод, он обеспечит выезд на федеральную трассу М-3 и связь с Жиздрой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Jaecoo J7: сдержа...
- Молодая калужанка...
- Жительница Обнинс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым