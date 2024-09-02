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Татар-информ

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Татарстан помогает восстанавливать детский сад в Лисичанске

Татарстан помогает восстанавливать детский сад в Лисичанске

Татарстан продолжает восстановление детского сада в подшефном Лисичанске. Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин проинспектировал ход восстановительных работ в детском саду и обсудил с подрядчиком текущие вопросы на строительном объекте, отметив хороший темп проводимых подрядчиком ремонтно-восстановительных работ.

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