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ВС России уничтожили три гаубицы Krab ВСУ на Краснолиманском и Сватовском направлениях

ВС России уничтожили три гаубицы Krab ВСУ на Краснолиманском и Сватовском направлениях

Военные Вооруженных сил России на Сватовском и Краснолиманском направлениях смогли уничтожить три самоходные гаубицы Krab польского производства, используемых украинскими бойцами, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

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