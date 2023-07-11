ВС России уничтожили три гаубицы Krab ВСУ на Краснолиманском и Сватовском направлениях

Военные Вооруженных сил России на Сватовском и Краснолиманском направлениях смогли уничтожить три самоходные гаубицы Krab польского производства, используемых украинскими бойцами, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
Военные Вооруженных сил России на Сватовском и Краснолиманском направлениях смогли уничтожить три самоходные гаубицы Krab польского производства, используемых украинскими бойцами, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
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