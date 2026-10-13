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Царьград

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В Нижнем Новгороде опечатали бар на проспекте Бусыгина на 50 суток

В Нижнем Новгороде опечатали бар на проспекте Бусыгина на 50 суток

Судебные приставы опечатали бар на проспекте Бусыгина в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, приостановив его работу на 50 суток из-за грубых нарушений санитарных требований, выявленных Роспотребнадзором.

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