Продолжается тушение пожара на складах Wildberries после воздушной атаки на Волгоград ночью 31 июля 2026 года.
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Продолжается тушение пожара на складах Wildberries после воздушной атаки на Волгоград ночью 31 июля 2026 года.
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