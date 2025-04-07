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Царьград

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Александр Овечкин: "Выступать под нейтральным флагом унизительно. Это огромное горе"

Александр Овечкин: "Выступать под нейтральным флагом унизительно. Это огромное горе"

Просто для понимания. Что такое спортсмен, не забывший свою страну, хотя он живёт и работает в США. Приведём пару-тройку цитат хоккеиста Александра Овечкина, в том числе о нейтральном статусе для спортсменов из России: "Выступать под нейтральным флагом унизительно.

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