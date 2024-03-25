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Число жертв в "Крокус сити холле" выросло до 139

Число жертв в "Крокус сити холле" выросло до 139

Глава СК России сообщил в ходе совещания о мерах, принимаемых после теракта 22 марта.Как сообщил Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета России, на совещании у президента России Владимира Путина, число погибших в результате теракта в "Крокус сити холле" увеличилось до 139 человек.

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