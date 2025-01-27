Политнавигатор Мир до 9 мая – стоит ли этому верить? Запрещенное на Украине, и считающееся там близким к вот уже больше десяти лет находящемуся под домашним арестом в Вене в ожидании экстрадиции в США украинскому олигарху Дмитрию Фирташу и экс-главе администрации Виктора Януковича Сергею Левочкину интернет-издание «Страна», публикует «утечку» с претензией на сенсационность – некий «100-дневный план Дональда Трампа по завершению войны» с предельным таймингом до 9 мая нынешнего года.
Трамп продолжает «быковать»: Перемирие к Пасхе, мир — к 9 мая, а за восстановление Украины заплатит Россия
Комментарии
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Владимир Фердман
Все разбомбленное придется восстанавливать за свой счет, а последствия ядерного удара скажутся на людях, которых придется лечить не одно десятилетие - это по всей европе плюс загрязненная территория. ЕЕ то же придется рекультивировать. Во что это выльется материально сказать никто не сможет, но все что заработаем, это сожрет. И останутся больные поколения и у нас и у них, которое будет нас проклинать
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6 час.
Андрей
Кого восстанавливать? Польшу, солдаты которой сегодня воюют в районах Курска? Теперь по поводу загрязнения территорий! Не надо путать воздушный ядерный взрыв с аварией АЭС! В Херосиме, если мне память не изменяет подорвали около 60 кг ядерного заряда, тогда как в АЭС это порядка 15 тонн! В Херосиме уже через несколько дней восстановили освещение в некоторых домах, а через два месяца свет был во всем городе... Через десять дней радиоационный уровень стал безопасным... Теперь по восстановлению.. А зачем нам вводить войска на всю территорию Украины? Пусть запад кормит ту часть и восстанавливает те территории. Мало того Россия должна потребовать от стран запада контрибуцию по итогам войны!
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5 час.
Владимир Фердман
Херосима и не только до сих пор лечит жителей. По поводу ввода войск уже писал, что нацики в западной части. Как их будете денацифицировать. И контрибуцию уже требуют от нас через газ. Ну а польские и другие солдаты воюют по брюссельскому договору, который подписала и россия с америкой. Еще и макрон обещал направить 50 000 и еще у украины есть грязные бомбы, а дроны их проникают довольно далеко. не все так просто
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5 час.
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