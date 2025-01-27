Трамп продолжает «быковать»: Перемирие к Пасхе, мир — к 9 мая, а за восстановление Украины заплатит Россия

Владимир Фердман Все разбомбленное придется восстанавливать за свой счет, а последствия ядерного удара скажутся на людях, которых придется лечить не одно десятилетие - это по всей европе плюс загрязненная территория. ЕЕ то же придется рекультивировать. Во что это выльется материально сказать никто не сможет, но все что заработаем, это сожрет. И останутся больные поколения и у нас и у них, которое будет нас проклинать

Андрей Кого восстанавливать? Польшу, солдаты которой сегодня воюют в районах Курска? Теперь по поводу загрязнения территорий! Не надо путать воздушный ядерный взрыв с аварией АЭС! В Херосиме, если мне память не изменяет подорвали около 60 кг ядерного заряда, тогда как в АЭС это порядка 15 тонн! В Херосиме уже через несколько дней восстановили освещение в некоторых домах, а через два месяца свет был во всем городе... Через десять дней радиоационный уровень стал безопасным... Теперь по восстановлению.. А зачем нам вводить войска на всю территорию Украины? Пусть запад кормит ту часть и восстанавливает те территории. Мало того Россия должна потребовать от стран запада контрибуцию по итогам войны!