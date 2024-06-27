Четверо молодых людей и девушек похитили 20-летнюю знакомую в Волгограде и вымогали у нее деньги

В Волгоградской области разгорелся скандальный случай похищения человека и вымогательства. По данным Следственного комитета Российской Федерации, два брата и две их подруги в возрасте от 24 до 25 лет подозреваются в похищении 20-летней девушки, применении физического насилия и вымогательстве крупной суммы денег.