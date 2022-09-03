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Болеют чаще, но переносят легко. Роспотребнадзор заявил о росте числа заболевших ковидом детей

Болеют чаще, но переносят легко. Роспотребнадзор заявил о росте числа заболевших ковидом детей

В России регистрируется увеличение числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Среди заболевших много детей, сообщил телеканал «360°» со ссылкой на данные Роспотребнадзора и комментарий академика РАН Александра Горелова для издания РИА «Новости».

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