В ночь на 23 октября в Челябинской области температура опустится до –2…–7°C, а в низинах — до –10°C, днём потеплеет до +6…+11°C.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не сажать же за э...
- Не сажать же за э...
- ВТ Не сажать же за э...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым