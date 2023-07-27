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Российский учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют для выполнения специальных задач

Российский учебно-боевой самолет Як-130 модернизируют для выполнения специальных задач

Генеральный директор ПАО "Яковлев" (нового предприятия на базе авиастроительной корпорации "Иркут") Андрей Богинский заявил, что учебно-боевой самолет Як-130 пройдет модернизацию для последующего выполнения специальных задач, сообщает РИА Новости.

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