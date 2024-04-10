В Индии крыс обвинили в пропаже 19 кг наркотиков со склада полиции

Это были улики по одному из громких дел.Сотрудники полиции в Индии обвинили крыс в исчезновении 19 килограммов запрещенных веществ, которые являлись ключевым доказательством в деле об аресте Шамбху Прасада Агравала и его сына.
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