Россия и Иран заключат крупный договор в военной сфере

Министр обороны и поддержки Вооруженных Сил Исламской Республики Иран бригадный генерал Мохаммад Аштиани и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провели телефонные переговоры по вопросам двустороннего военного сотрудничества.
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