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«Малиновского манило небо, оно его и забрало. Это большая трагедия для меня лично». Губерниев о гибели биатлониста

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился воспоминаниями о биатлонисте Игоре Малиновском. Ранее стало известно, что вертолет под управлением 25-летнего спортсмена разбился на Камчатке.

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