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Лента новостей Крыма

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За неделю дистанционным мошенникам удалось обмануть около полсотни крымчан

За неделю дистанционным мошенникам удалось обмануть около полсотни крымчан

С 16 по 22 сентября мошенники через звонки или интернет завладели деньгами 45 жителей Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

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