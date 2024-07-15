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Украинец забил до смерти женщину в Ленобласти и сбросил ее тело в колодец

Украинец забил до смерти женщину в Ленобласти и сбросил ее тело в колодец

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Гражданин Украины, проживавший в Ленинградской области, предстанет перед судом во Всеволожском районе по делу о гибели женщины в результате зверского избиения.

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