Украинец забил до смерти женщину в Ленобласти и сбросил ее тело в колодец

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Гражданин Украины, проживавший в Ленинградской области, предстанет перед судом во Всеволожском районе по делу о гибели женщины в результате зверского избиения.
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