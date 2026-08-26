Прогноз погоды в Крыму на 26 августа 🌤 В Симферополе +29 и малооблачно В Севастополе +28 и малооблачно В Евпатории +29 и облачно с прояснениями В Черноморском +30 и облачно с прояснениями В Джанкое +30 и облачно с прояснениями В Ялте +27 и ясно В Алуште +27 и ясно В Керчи +28 и ясно В Армянске +29 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +30 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +30 и малооблачно В Феодосии +28 и ясно В Судаке +28 и ясно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.
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