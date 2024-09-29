«Место занято»: адвокат Ефремова объяснил, почему актер не ушел танкистом на СВО

Прошел слух, что актер просился на передовую, как так имеет водительские права. Михаил Ефремов Pravda Komsomolskaya/Russian LookМихаил Ефремов продолжает отбывать наказание за ДТП со смертельным исходом в колонии № 4 Белгородской области.
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