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Гауфф разгромила Вондроушову и одержала 10-ю победу над топ-10

Седьмая ракетка мира Коко Гауфф в третьем круге в Монреале разгромила чемпионку «Уимблдона» и №10 Маркету Вондроушову – 6:3, 6:0.

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