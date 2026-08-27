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Три проекта: важный дорожный узел на Павловском тракте в Барнауле ждет большой ремонт

Три проекта: важный дорожный узел на Павловском тракте в Барнауле ждет большой ремонт

Два участка Павловского тракта в Барнауле претендуют на большое обновление. Проекты для капитального ремонта готовы и благополучно прошли госэкспертизу.

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