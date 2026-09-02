Медведев заявил, что Берлин заслуживает прямого удара

Здание "Русского дома" (Российский Дом науки и культуры) в Берлине, 2018 год © Игорь Зарембо/РИА Новости Дмитрий Медведев заявил, что после обвинений в причастности РФ к инциденту с беспилотником в Лейпциге власти Германии заслуживают «прямого удара».