Tesla Cybertruck впервые заметили в новом цвете

Tesla Cybertruck / © The Electric Viking Ранее Илон Маск заявлял, что электрический пикап Cybertruck будет доступен только в одном цвете, поскольку нержавеющую сталь довольно трудно качественно покрасить.
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