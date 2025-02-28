«Тампа» выиграла 7 матчей подряд впервые с 2020 года, разница шайб на отрезке – 31:12. Клуб идет в топ-3 в дивизионе

«Лайтнинг» одержали победу над «Калгари» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Победная серия команды под руководством Джона Купера продлилась до 7 матчей – лучший результат с сезона-2019/20, когда был установлен клубный рекорд (11 побед подряд в январе и феврале).
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