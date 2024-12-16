Эколог Рыбальченко: катастрофы из-за разлива топлива с «Волгонефти» не будет

Эксперт Общероссийского народного фронта в области экологии Илья Рыбальченко в беседе с изданием Ридус обсудил возможные экологические последствия крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.
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