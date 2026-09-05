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Турецкий эксперт — о Батракове: «У него очень высокий футбольный интеллект. Со временем он станет еще лучше»

Турецкий эксперт — о Батракове: «У него очень высокий футбольный интеллект. Со временем он станет еще лучше»

Бывший турецкий футболист, ныне футбольный эксперт и ведущий Синан Энгин высказался об игре российского полузащитника «Галатасарая» в матче 4-го тура турецкой Суперлиги с командой «Истанбул Башакшехир».

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