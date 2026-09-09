Строительство дороги к курорту «Золотые пески России» на западном побережье Крыма завершат в 2027 году

Проект второго этапа строительства дорожной инфраструктуры курорта «Золотые пески России» на этой неделе получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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