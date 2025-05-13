Полеты в Хургаду приостановлены из Перми

Авиакомпания Al Masria Universal Airlines приостановила выполнение рейсов из Перми в Хургаду. На официальном сайте международного аэропорта Пермь (Большое Савино) информация о данных направлениях отсутствует.
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