Израильский политолог: У Москвы и Тель-Авива одна и та же проблема, но Запад не позволяет нам решать ее сообща Михаил Зубов Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Саймон Ципис Россия уже 19 месяцев втянута в боевые действия на Украине, которые бесконечно продлевает Запад.
Ненависть побежденных: В ХХI веке антисемитизм и русофобия обрели новые формы
Комментарии
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Андрей Павлов
Как приперло, то "мы с тобой одной крови", а после 7го октября "мы придем на Украину и вес победим". Чисто еврейская логика.
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6 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Анти симитизьм не несет таких глобальных изменений как сионизм. Вот этой разницы не замечают все кто лег под торгашей и булки раздвинул.
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5 час.
Сергей Федотов
Пока же в матче Израиль - Палестина счёт 2:1. Я за евреев. Наши ведут😀
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4 час.
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