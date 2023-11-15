Ненависть побежденных: В ХХI веке антисемитизм и русофобия обрели новые формы

Израильский политолог: У Москвы и Тель-Авива одна и та же проблема, но Запад не позволяет нам решать ее сообща Михаил Зубов Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Саймон Ципис Россия уже 19 месяцев втянута в боевые действия на Украине, которые бесконечно продлевает Запад.