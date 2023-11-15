Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • sorsw
    Жалко, что крышу не снесли...Приезжий назвал р...
  • Георгий Михалев
    Надо же какой дебил. Чурки это все приезжие.Приезжий назвал р...
  • александр холявка
    вот ты и подтвердил всю ублюдочность этой сучкиСтало известно кт...

Ненависть побежденных: В ХХI веке антисемитизм и русофобия обрели новые формы

Ненависть побежденных: В ХХI веке антисемитизм и русофобия обрели новые формы

Израильский политолог: У Москвы и Тель-Авива одна и та же проблема, но Запад не позволяет нам решать ее сообща Михаил Зубов Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press Материал комментируют: Саймон Ципис Россия уже 19 месяцев втянута в боевые действия на Украине, которые бесконечно продлевает Запад.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Как приперло, то &quot;мы с тобой одной крови&quot;, а после 7го октября &quot;мы придем на Украину и вес победим&quot;. Чисто еврейская логика.
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6 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Анти симитизьм не несет таких глобальных изменений как сионизм. Вот этой разницы не замечают все кто лег под торгашей и булки раздвинул.
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5 час.
Сергей Федотов
Пока же в матче Израиль - Палестина счёт 2:1. Я за евреев. Наши ведут😀
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4 час.

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