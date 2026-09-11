Бывший глава УФСБ по Алтайскому краю Роман Плотников получил новый пост в Башкирии

О смене руководителя алтайского управления стало известно 9 сентября Бывший начальник УФСБ России по Алтайскому краю генерал-майор Роман Плотников возглавит управление ведомства в Республике Башкортостан.
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