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Бывший глава УФСБ по Алтайскому краю Роман Плотников получил новый пост в Башкирии

Бывший глава УФСБ по Алтайскому краю Роман Плотников получил новый пост в Башкирии

О смене руководителя алтайского управления стало известно 9 сентября Бывший начальник УФСБ России по Алтайскому краю генерал-майор Роман Плотников возглавит управление ведомства в Республике Башкортостан.

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