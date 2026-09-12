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FiNE NEWS

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Муравьева может начать сотрудничество со школой Ротенберга, сообщил источник

Муравьева может начать сотрудничество со школой Ротенберга, сообщил источник

Фигуристка Евгения Муравьева рассматривает возможность начала сотрудничества со спортивной школой, связанной с бизнесменом Аркадием Ротенбергом.

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