МИД: РФ работает над тем, чтобы при миграции не было лазейки для терроризма

Российские власти вместе с партнерами из Центральной Азии работают над тем, чтобы в миграционной сфере не было лазеек для проникновения террористической идеологии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, выступая на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
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