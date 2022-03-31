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Зенитчики ВВО предотвратили авиационный удар условного противника по военной технике на учении в Бурятии

Зенитчики ВВО предотвратили авиационный удар условного противника по военной технике на учении в Бурятии

Всего в ходе учения военнослужащими было отработанно более 10 задач по отражению авиационного налета в условиях интенсивного воздействия средств радиоэлектронного противодействия «противника».

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