Вышел хвалебный трейлер головоломки The Talos Principle 2 Прошло чуть больше двух нед...

Вышел хвалебный трейлер головоломки The Talos Principle 2Прошло чуть больше двух недель с момента выпуска головоломки от первого лица The Talos Principle 2, и издатель Devolver Digital решил выпустить новый трейлер, где представляет отличные оценки критиков о вышедшем продолжении.