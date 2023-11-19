Вышел хвалебный трейлер головоломки The Talos Principle 2 Прошло чуть больше двух нед...

Вышел хвалебный трейлер головоломки The Talos Principle 2Прошло чуть больше двух недель с момента выпуска головоломки от первого лица The Talos Principle 2, и издатель Devolver Digital решил выпустить новый трейлер, где представляет отличные оценки критиков о вышедшем продолжении.
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