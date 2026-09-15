Журналист Рик Санчес: Трамп бросает вызов американской системе

Журналист, ведущий шоу «Эффект Санчеса» на RT Рик Санчес в рамках организованного RT Academy паблик-тока «Формула создания резонансных и виральных интервью» программы «Медиапоток» на Международном фестивале молодёжи (МФМ) заявил, что президент США Дональд Трамп бросает вызов американской системе.
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