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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» должна будет заплатить 20 млн евро компенсации, если уволит Хави и его штаб (Mundo Deportivo)

Ранее появилась информация, что главный тренер «блауграны» покинет свой пост по завершении сезона и что клуб уже ищет ему замену.

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